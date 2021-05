Côte d’Ivoire/ Guillaume Soro au pouvoir : « évitez l’arrogance et l’omnipotence »

Guillaume Soro demeure très amer contre les hommes du pouvoir d’Alassane Ouattara. Se rappelant une vidéo dans laquelle les deux défunts Premiers ministres, Amadou Gon Coulibaly et Hamed Bakayoko, évoquaient l’emprise du RHDP sur le pouvoir politique en Côte d’Ivoire, l’ancien Président de l’Assemblée nationale prodigue de sages conseils à ses anciens compagnons du pouvoir.

Guillaume Soro, ses conseils au pouvoir Ouattara

Guillaume Soro a maille à partir avec le pouvoir ivoirien depuis plus de trois années. Contraint de quitter le tabouret du Parlement de Côte d’Ivoire, le 8 février 2019, pour avoir refusé d’adhérer au Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, parti présidentiel), l’ancien PAN vit en exil quelque part en Europe. Et ce, depuis son retour manqué à Abidjan, fin décembre de la même année.

Visé par un mandat d’arrêt international, Soro Kigbafori Guillaume se verra condamné par la justice ivoirienne à 20 ans d’emprisonnement dans une affaire de recel de détournement de deniers publics. Une autre affaire d’atteinte à la sûreté de l’État pèse également contre l’ancien Député de Ferkessedougou.

En dépit de toute cette mauvaise passe, Soro Guillaume a trouvé le temps de prodiguer quelques conseils à ses anciens camarades de la majorité présidentielle. En effet, dans une vidéo publiée sur Twitter, l’ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly soutenait mordicus que le pouvoir restera vaille que vaille entre les mains du RHDP. N’en déplaise à l’opposition. Hamed Bakayoko a pour sa part emboîté le pas à son prédécesseur en indiquant : “2020, c’est bouclé, c’est géré.”

Mais pour Guillaume Soro, cette attitude est de nature à “amener toutes les autres régions de la Côte d’Ivoire à se liguer contre le nord. “Répondant à cette vidéo par un tweet, Soro a lancé : “Je me souviens. Il nous faut éviter l’arrogance de l’omnipotence. Et bâtir dans l’humilité la nation ivoirienne. Et non opposer les ethnies les unes aux autres.”

Il faut par ailleurs noter que les deux personnalités, auteurs des propos critiqués par l’ancien Premier ministre Soro Guillaume, sont d’anciens locataires de la Primature d’Abidjan Plateau. Le premier, dauphin du Président ivoirien, Alassane Ouattara, a tiré sa révérence, le 8 juillet 2020, avant même l’élection présidentielle d’octobre 2020. Quant à Hambak, ministre de la Défense, Député de Ferkessédougou et Maire d’Abobo, il est décédé huit mois plus tard des suites d’un cancer fulgurant.

