Côte d’Ivoire : Guillaume Soro envoie un message de paix aux chrétiens

À l’occasion de la Noël, Guillaume Soro a adressé un message aux chrétiens. L’ex-chef rebelle a dit sa compassion envers ses compatriotes en manque d’amour.

Guillaume Soro n’a pas voulu se soustraire à la tradition. Comme chaque année, l’ancien président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a envoyé un message aux fidèles chrétiens. Dans un message publié sur son compte X, le chef de file des soroistes à indiqué la fête de la Noël représente « la bonne nouvelle de l’espérance, de la paix et de la fraternité » partagée en cette grande solennité. Il s’est donc associé de tout cœur à la ferveur de la communauté chrétienne de Côte d’Ivoire pour l’accueillir.

Loin de la Côte d’Ivoire depuis quatre ans, le fondateur de GPS (Générations et peuples solidaires) a aussi eu une pensée pour ceux de ses compatriotes qui souffrent en ce moment de manque de fraternité et d’amour. « Que la paix de Noël qui nous est donnée aujourd’hui soit source de soulagement pour tous », a souhaité M. Soro.

Guillaume Soro pense, en outre, que la Noël est « sans doute un agréable moment de prier pour la communion fraternelle vraie entre les filles et les fils » de la Côte d’Ivoire. « Dieu, en se faisant homme en Jésus-Christ, veut nous manifester l’unité de toute la famille humaine et nous invite ainsi à promouvoir résolument le primat de la fraternité et de l’amour dans la justice et la vérité. Ces valeurs inconditionnelles doivent être la base de nos convictions et de nos attitudes, quelles que soient nos positions », a dit Guillaume Soro.