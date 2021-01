Côte d’Ivoire: Guillaume Soro et 15 de ses proches interpellés affirme le procureur de la république

L’avion de Guillaume Soro a atterri au Ghana.

Le procureur de la république Adou Richard a annoncé, dans le journal de 20h de ce lundi 23 décembre, une « ouverture d’information judiciaire » à l’encontre de Guillaume Soro et trois autres personnes.

« La Direction de la surveillance de l’Etat (DST) a informé le bureau du procureur du fait que M. Guillaume Soro projetait d’attenter à l’autorité de l’Etat et à l’intégrité du territoire national. Les éléments en possession de la DST dont un enregistrement sonore établissant clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment » indique le procureur de la République. Poursuivant, ce dernier indique que ces services ont été saisis par le trésor contre Mm Mory Cissé, Souleymane Kamaraté Koné René N’Guessan et Guillaume Soro pour détournement, recèle et blanchiment de capitaux publique portant sur la somme 1, 5 milliards de FCFA.

L’avion transportant Guillaume Soro pour son retour à Abidjan après 6 mois hors du pays, a atterrit au Ghana avant de se diriger vers l’Espagne en début de soirée.

Plusieurs proches de ce dernier avaient été empêchés de se rassembler à l’aéroport Félix Houphpuet Boigny et au domicile de ce dernier. En début de soirée, une quinzaine de ces derniers ont été mis aux arrêts. Il s’agit entre autre de son frère cadet Simon Soro, d’Alain Lobognon, député et Vice-président du MVCI, Kanigui Mamadou Soro, député et président du RACI, Souleymane Kamaraté Koné Soul To Soul, directeur du protocole de Guillaume Soro, Felicien Sekongo, président du MVCI, Tehfour Koné Vice-président du RACI, Kando Soumahoro, député et Vice-président du RACI, Soumaila Yao, député et Vice-président du RACI, le Président de l’UDS, Kidou Marc Ouattara et le Chef de Cabinet du Président de GPS Toh Marc Ouattara., Kramoh Ouattara, Ladji Ouattara, Mamadou Djibo et Aboubacra Touré.

