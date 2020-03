Côte d’Ivoire: Guillaume Soro exilé en France, voici l’état actuel de ses relations avec Emmanuel Macron

Après son retour avorté le 23 décembre dernier en Côte d’Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, est en exil forcé en France. Depuis l’hexagone, l’ancien président de l’assemblée nationale se veut incisif lorsqu’il parle du pouvoir d’Abidjan. Par ailleurs, lors de ses premières prises de parole à propos du président français, Emmanuel Macron, il a été très virulent, voyant dans la visite de ce dernier en décembre 2019 en Côte d’Ivoire, une sorte d’adoubement, et de caution au pouvoir d’Alassane Ouattara que Guillaume Soro, traite d’autocratique. Trois mois après la visite d’Emmanuel Macron, et l’exil du président de Générations et Peuples Solidaires en France, où en sont les rapports entre les deux hommes. S’ouvrant au journal, « Le Figaro », en début de semaine, Guillaume Soro a levé un coin de voile sur la nature actuelle de leurs relations. Voici ce qu’il dit en substance.

Guillaume Soro : « Mes relations avec Emmanuel Macron sont bonnes »

A propos de l’état de ses relations avec Emmanuel Macron, Guillaume Soro se veut péremptoire et laconique sans plus de détails : « Elles sont bonnes à présent. J’avais mal compris, et peu apprécié la visite d’Emmanuel Macron en Côte d’Ivoire en décembre dernier. Il avait, à cette occasion, fêté son anniversaire avec Alassane Ouattara et le gouvernement. Dans l’esprit de tous les observateurs, cette soirée ressemblait fort à une forme d’adoubement de l’actuel président ivoirien par l’Élysée. Depuis, la France a ouvert les yeux. Elle réfléchit à l’avenir de l’Afrique de l’Ouest dont l’instabilité serait catastrophique pour votre pays si elle s’étendait à toute la région, au-delà du Mali et du Burkina Faso ».

