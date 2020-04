Côte d’Ivoire: Guillaume Soro invite le président Ouattara a fait un geste de réconciliation à l’endroit de Gbagbo et de Blé Goudé

Guillaume Soro a invité le mardi 31 mars 2020 le président Alassane Ouattara a fait un geste de réconciliation à l’endroit de Gbagbo et de Blé Goudé.

Quant à moi je propose au Président de la République et aux ministres, en signe d’exemplarité, à renoncer à un mois de salaire en solidarité avec les ménages frappés par les mesures, au profit d’un fonds national de solidarité pour les victimes du Covid-19. Bien qu’en exil, j’y consens moi-même volontiers. Ce fonds, dont le montant pourra être déterminé en accord avec le Parlement, doit pouvoir dégager une enveloppe significative pour apporter un secours en vivres et en produits de première nécessité aux ménages les plus démunis.

Toujours en accord avec le Parlement, ledit Fonds pourrait être alimenté par les ressources provenant des ponctions opérées sur le Budget de fonctionnement des Institutions de la République et des Ministères, exceptés ceux de la Santé, de la Défense et de la Sécurité.

Ce fonds, au nom de la transparence, devra être placé sous la supervision d’un organisme indépendant, regroupant les représentants du Parlement, de l’Inspection Générale d’Etat, des forces politiques, religieuses et sociales. Dans la même veine, l’Etat pourrait prendre en charge les prochaines factures d’eau et d’électricité des ménages situées dans la tranche dite sociale.

Mais aussi et surtout, un geste d’humanité est attendu de vous, M. le Président de la République, en ces moments où la terrible pandémie est entrée dans notre pays et menace des milliers de vie. Libérez les prisonniers politiques et tous ceux qui sont enfermés pour des délits mineurs, comme le recommande les Nations Unies ! Remettez en liberté tous ces pères de famille, dont vous connaissez personnellement certains, et qui n’ont commis pour seul crime que de militer contre vos choix.

M. le Président de la République, je vous conjure, faites un geste de réconciliation à l’endroit de l’ancien président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Cela vous grandira et le peuple vous le revaudra. La Côte d’Ivoire attend cela de vous. Je ne demande rien pour moi-même mais c’est ainsi que vous favoriserez et créerez la nécessaire union sacrée.

