Côte d’Ivoire : Guillaume Soro libéré sans condition

Les violences en marge des élections présidentielles du 31 octobre 2020 en Côte d’Ivoire ont malheureusement occasionné de nombreuses pertes en vies humaines et d’importants dégâts matériels.

Des figures de l’opposition ont, à l’issue de scènes de violences, été arrêtées. D’autres personnes qui avaient appelé à manifester ou ont participé à des manifestations ont aussi été arrêtées. C’est le cas notamment de 05 militantes de la formation politique Générations et Peuples Solidaires (GPS) de Soro Guillaume.

En détention depuis le mois d’août 2020, ces militantes ont été convoquées en ce mercredi 27 janvier 2021 au Palais de justice du Plateau.

Il s’agit de :

Anne-Marie Bonifon, 57 ans, coordinatrice nationale du GPS en Côte d’Ivoire.

Henriette Sonnebi Guei, 55 ans, membre du parti Générations et Peuples Solidaires.

Naminata Koné, 49 ans.

Kouinignon Irène Pan Épouse Todé, membre du parti Générations et Peuples Solidaires.

Zeinab Ayoub, membre du parti Générations et Peuples Solidaires.

Au sortir de l’audience devant le juge, ces militantes proches de Soro Guillaume ont obtenu leur libération sans conditions et à la grande satisfaction des dirigeants de la formation politique GPS, apprend AbidjanTV.Net.

Une bonne nouvelle pour le président Guillaume Soro sans doute.

Sapel MONE

