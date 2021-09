Côte d’Ivoire / Guillaume Soro : “Nous avons pu remarquer que les plus bavards ne sont pas forcément les plus résistants”

Le président de Gps, Guillaume Soro une nouvelle stratégie de lutte contre le régime Ouattara. C’est à l’issue d’une réunion de travail avec le membres de son parti lundi qu’il a renouvelé son ambition politique en Côte d’Ivoire.

” Chers Tous, le combat et le chemin politique sont faits d’embûches. J’ai décidé à l’issue de la réunion d’hier d’engager plus en avant nos militants et adhérents dans la voie de la paix et de la victoire. Des instructions seront données à tous.

La rude confrontation avec le régime nous a permis de mesurer à quel point les uns et les autres étaient déterminés. Nous avons pu remarquer que les plus bavards ne sont pas forcément les plus résistants.

Il s’est donné à constater que certains se voyaient déjà assis dans des bureaux ministériels que de tenir le micro de la résistance. Chacun a vérifié son seuil de résistance. Une poignée a fait preuve de courage exceptionnel.

Je sais désormais que c’est avec ces hommes et ses femmes éprouvés dans le feu purificateur de la traversée du désert, mais restés dignes que nous bâtirons la citadelle commune en un havre de paix.”,a t- dit .

Sapel MONE

