Côte d’Ivoire/ Guillaume Soro parle : « Je ne suis pas le genre d’homme qui cède à un chantage »

Un tweet de Monsieur Guilaume Kigbafori Soro alimente les foyers depuis ce matin. Le Président de Génération et peuple solidaire ( GPS) est loin de se taire malgré les moqueries de la part de ses détracteurs. L’ancien chef rebel affirme ne pas être du genre d’homme qui cède à un chantage.

« Je ne suis pas le genre d’homme qui cède à un chantage. Je ne suis rien mais par dignité , par honneur , pour l’éducation que j’ai reçu je ne peux pas céder au chantage.

Je ne peux pas non plus me laisser effrayer . Ce n’est pas ce qu’on m’a enseigné .

Je tiens à dire aux IVOIRIENS que je suis SEREIN et résolument DÉTERMINÉ. Notre GÉNÉRATION ne peut abdiquer. Jamais! Sachez le COMBAT sera DUR mais nous L’EMPORTERONS .

Je vous le dis quand il est dur d’avancer sur le chemin, seuls les DURS avancent et arrivent. Ne reculez pas. Ne renoncez pas car moi je ne renoncerai pas», a-t-il dit.

