Côte d’Ivoire/ Guillaume Soro parle:”Je suis prêt et je continuerais le combat”

L’ex chef rebelle ivoirien, Soro Guillaume Kigbafori à la suite de la réplique de ses avocats à la justice ivoirienne, l’homme se dit prêt à affronter quiconque.

“Je suis prêt et je continuerais le combat. Ouattara n’aura jamais raison de moi et il faut qu’il le comprenne et qu’il arrête son acharnement vis-à-vis de ma modeste personne.

Je suis confiant de l’issue de ce combat et mon nom Kigbafori est un indice révélateur de l’échec des multiples tentatives d’assassinat contre ma personne.

Une chose est sûre et me rassure, le délai de sa forfaiture est arrivé à expiration, sa chute est arrivée, Ouattara tombera. ” A-t-il dit sur les réseaux sociaux.

Sapel MONE

Comments

comments