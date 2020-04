Côte d’Ivoire: Guillaume Soro profite de la fête des Rameaux pour envoyer des piques à ses adversaires du RHDP

Guillaume Soro profite de la fête des Rameaux pour envoyer des piques à ses adversaires du RHDP. Voici son texte plein d’allusions, dans lequel il n’a, cependant, cité personne.

En ce dimanche des rameaux 5 avril 2020, mon attention a été naturellement attirée, dès l’ouverture de ma Bible au livre des Proverbes, en son chapitre 9, par les mots suivants du sage roi Salomon, consignés des versets 13 à 18 : « Dame Folie est impulsive,

Niaise et ne connaissant rien !

Elle s’assied à la porte de sa maison,

Sur un trône, en haut de la cité,

Pour appeler les passants,

Ceux qui vont droit leur chemin.

« Qui est simple ? Qu’il fasse un détour par ici ! »

A l’homme insensé elle dit :

« Les eaux dérobées sont douces,

Et savoureux le pain du mystère ! »

Or il ignore qu’il y a là des Ombres

Et que ses invités sont aux vallées du shéol. »

Il y a beaucoup à apprendre de ce texte. Méfions-nous de nos impulsions, de nos penchants, de nos passions ! Tout ce qui nous attire facilement et nous plaît spontanément, n’est pas forcément bon. L’argent facile, le pouvoir facile, la jouissance facile, la gloire facile, la méchanceté gratuite, le triomphe sur les plus faibles, voilà des tentations quotidiennes pour tous les hommes.

Or ce sont justement là, les appels de Dame Folie, nous dit le texte. Et le danger est grand quand c’est elle, la Folie, « qui trône en haut de la cité » ! Quel malheur ! D’une vie dans la vérité, dans la justice, le travail et la charité, les humains qui sont si souvent simples d’esprit, se laissent détourner et conduire aux pays des Ombres, sous le pouvoir du mal et de la destruction éternelle, que désigne le terme hébreu Shéol.

CHRÉTIENNES, CHRÉTIENS, CHERS FRÈRES ET SŒURS, CHERS AMIS DU CHRISTIANISME,

Si nous voulons vivre toujours, écoutons la sagesse : soyons justes, vrais, bons, courageux pour les bonnes causes et les bonnes œuvres, en toutes circonstances. Et Dieu lui-même reconnaîtra les siens ! Bon dimanche de prières et d’actions de grâces, chers frères et sœurs !

Votre, en communion dans le Seigneur.

