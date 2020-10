Côte d’Ivoire: Guillaume Soro recadré par la Présidence française suite à ses propos contre Macron

Selon Financial Afrik, Guillaume Soro aurait été recadré par la Présidence française suite à ses propos contre Macron

L’ancien président de l’assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, en exil en France depuis le 23 décembre 2019, a été prié par l’Elysée de ne plus formuler aucune critique publique à l’égard de la France, selon les informations exclusives de Financial Afrik. L’ancien premier ministre, devenu opposant au régime d’Alassane Ouattara, avait notamment préjugé sur les réseaux sociaux d’un soutien d’Emmanuel Macron à son homologue ivoirien. Une attitude qualifiée de «fallacieuse» et «déloyale» par la présidence.

