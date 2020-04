Côte d’Ivoire: Guillaume Soro sera jugé par contumace à Abidjan

L’humiliation du Gouvernement RHDP est loin de connaître une fin après la décision de la CADHP. Comme Gbagbo, Soro sera jugé par contumace à Abidjan.

J’apprends que, selon les avocats de l’État de Côte d’Ivoire, Guillaume Soro sera jugé par contumace par un tribunal d’Abidjan sur les fausses accusations de détournement de deniers publics qu’on lui a collé.

Comme Laurent Gbagbo et Blé Goudé, il sera sûrement condamné à 20 ans d’emprisonnement ferme et bien entendu et c’est cela l’objectif réel, sa candidature à la Présidentielle d’Octobre 2020 sera rejetée. Mais il y a un hic.

Contrairement à ce que disent les avocats de l’État ,qui ont perdu le procès auprès de la Cour africaine des droits de l’homme,avec l’arrêt de cette Cour, toutes les procédures contre Guillaume Soro concernant ce fait et celui de la tentative de coup d’Etat qu’on lui a attribué sont suspendues.

Vouloir donc faire un procès par contumace de Guillaume Soro sur le fond alors que le procès sur la forme a été un échec pour l’Etat de Côte d’Ivoire, relevelerait tout simplement d’une rébellion de cet Etat contre l’Union Africaine, à travers son instrument de défense des droits de l’homme qu’est la Cour africaine des droits de l’homme.

Je rappelle que l’ordonnance de la Cour africaine des droits de l’homme est exécutoire et sans aucune possibilité de recours. Que les avocats de l’Etat de Côte d’Ivoire n’induisent pas en erreur le Chef de l’Etat et son gouvernement. Qu’ils ne créent pas d’incident diplomatique entre l’État de Côte d’Ivoire et l’Union Africaine. Ce serait préjudiciable à la Côte d’Ivoire.

Dans tous les cas,je m’attendais à une telle réaction de la part du pouvoir en place à travers ses pauvres avocats. Yako à toi mon tonton adoré Mamadou Samassi, membre du collectif des avocats de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Toi qui es si juste et si bon! Toi qui es si brillant. Les gens veulent te créer des problèmes et ternir ton image. Et ça,je ne l’accepterai pas. Je prie Dieu que le charme dont tu es l’otage se brise définitivement et que tu ramènes tes collègues sur le chemin du droit et du droit chemin.

Chers amis Soroistes,soyez sereins comme une maison inachevée. Ne vous laissez pas ébranler par ce procès prévu pour Mardi prochain selon les avocats de l’Etat de Côte d’Ivoire. Ya fohi ! Guillaume Soro sera bel et bien candidat et il gagnera ces élections présidentielles à venir.

