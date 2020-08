Côte d’Ivoire : Hamed Bakayoko a officiellement pris fonction le 4 août 2020 à la Primature

Nommé le 30 juillet 2020, le nouveau Premier Ministre, Chef du gouvernement, Ministre de la Défense, Hamed Bakayoko, a officiellement pris fonction le 4 août 2020 à la Primature.

Au cours de la cérémonie de transmission des dossiers techniques, le nouveau Chef du gouvernement a indiqué poursuivre l’action gouvernementale dans un esprit d’approfondissement des chantiers ouverts.

« La construction d’un pays est une œuvre de générations successives, dans un esprit de continuité et d’approfondissement des chantiers ouverts. Ensemble, nous devons surmonter les épreuves du moment, tout en gardant à l’esprit le devoir qui est le nôtre de servir avec davantage d’abnégation notre beau pays la Côte d’Ivoire », a dit Hamed Bakayoko.

Le nouveau Chef du gouvernement a rassuré que les grandes orientations du Président de la République, Alassane Ouattara, en matière de consolidation de la paix et de la cohésion sociale, de transformation structurelle de l’économie, de renforcement de l’action sociale du gouvernement… vont se poursuivre.

Il en sera de même, selon lui, des dossiers urgents et importants présentés lors de la transmission des dossiers, notamment, la lutte contre la maladie à Coronavirus, le Programme d’Actions Prioritaires (PAP), le suivi des grands projets structurants, l’exécution du Programme économique et financier avec le Fonds Monétaire International (FMI), etc.

Hamed Bakayoko a salué la mémoire de son prédécesseur, Amadou Gon Coulibaly, qu’il a présenté comme un grand homme d’Etat et fidèle collaborateur du Président de la République. Un infatigable serviteur de la Côte d’Ivoire, dont il a contribué au développement dans divers domaines, a-t-il ajouté.

Pour lui, Amadou Gon Coulibaly était un grand patriote, un modèle de compétences, de dévouement, de loyauté et de courage, dont l’action et les valeurs continueront d’inspirer les générations actuelles et futures.

Ont assisté à la cérémonie le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence, Patrick Achi, le Directeur de Cabinet du Premier Ministre, Emmanuel Ahoutou Koffi, la Secrétaire Générale du Gouvernement, Eliane Atté Bimanagbo, et des membres du Cabinet du Premier Ministre.

Auparavant, le Ministre d’Etat, Secrétaire Général de la Présidence a loué les qualités du nouveau Premier Ministre qui, depuis son entrée au gouvernement en 2003, a dirigé avec succès plusieurs départements ministériels. Ce parcours exceptionnel, a-t-il dit, explique son choix par le Président Alassane Ouattara.

Le Directeur de Cabinet, Emmanuel Ahoutou Koffi, et la Secrétaire Générale du Gouvernement, Eliane Atté Bimanagbo, ont fait le point des dossiers avant leur transmission au Premier Ministre.

Avec gouv.ci

