Côte d’Ivoire: Hamed Bakayoko discute des perspectives économiques 2020-2030 avec la Banque mondiale

Le Premier Ministre ivoirien, Hamed Bakayoko, a discuté le 6 octobre 2020 à Abidjan, des perspectives économiques de la Côte d’Ivoire pour la décennie 2020-2030, lors d’une visio-conférence avec la Banque mondiale.

Les discussions ont été conduites, pour la Banque mondiale, par le Directeur Général des Opérations, Alex Van Trotsenburg. Le Chef du gouvernement a assuré de l’engagement de la Côte d’Ivoire à poursuivre et à maintenir sa dynamique de croissance pour les dix prochaines années, notamment par l’adoption de réformes, l’amélioration du climat des affaires, une gestion macro-économique rigoureuse, la maîtrise de l’inflation et du déficit budgétaire, etc.

Dans une déclaration à la presse, le ministre de l’Economie et des Finances, Adama Coulibaly, qui a pris part à la rencontre, a indiqué que la Banque mondiale a noté avec satisfaction la résilience de la Côte d’Ivoire face à la pandémie du Coronavirus. En dépit d’un contexte économique international morose, le taux de croissance est estimé à 1,8% en 2020 ; là où de nombreux pays connaîtront une récession.

Les responsables de la Banque mondiale ont reconnu les efforts considérables du gouvernement en matière de réduction de la pauvreté, dont le taux est passé de 55,1% en 2011 à 39,5% en 2018. Ils ont salué la qualité de leur coopération avec la Côte d’Ivoire et ont pris l’engagement de la renforcer, à travers le soutien à la mise en œuvre du plan décennal 2020-2030.

La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, et le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Énergies renouvelables, Abdourahmane Cissé, ont également pris part aux échanges.

Le portefeuille du groupe de la Banque mondiale en Côte d’Ivoire est constitué d’une trentaine de projets, pour un montant de plus 3,5 milliards de dollars.

Abidjan.net

