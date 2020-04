Côte d’Ivoire : Hamed Bakayoko « Je sais à quel point certains veulent replonger le pays dans le chaos. »

« J’ai été ministre de la Sécurité, et aujourd’hui, de la Défense », rappelle-t-il, avant d’ajouter : « et je sais à quel point certains veulent replonger le pays dans le chaos. » Puis, il martèle à nouveau : « Je sais à quel point certains veulent replonger le pays dans le chaos. »

Abouss, l’heure n’est pas à l’échauffement ni à la recherche des boucs émissaires mais plutôt à la préservation des acquis. Lavons-nous donc non seulement les mains, mais aussi nos cœurs pour protéger notre population et notre pays. » A t-il affirmé lors du conseil politique du RHDP.

