Côte d’Ivoire : Hamed Koffi Zarour candidat à la Présidentielle du 31 octobre dévoile son projet de société

La Côte d’Ivoire prépare sa présidentielle . À 4 mois des éléctions Hamed Koffi Zarour, candidat déclaré a dévoilé mercredi son projet de société a appris AbidjanTV.Net.

1- La réappropriation par les ivoiriens de l’outil de production économique et la mise en œuvre d’une réelle politique sociale.

2- Nous revaloriserons les prix d’achat des matières premières aux producteurs en réduisant la chaîne de commercialisation et en transformant progressivement nos matières premières.

3- Nous ferons construire des logements sociaux pour les agriculteurs par le biais des organisations professionnelles agricoles.

4- Les agriculteurs auront désormais droit à la sécurité sociale : assurance santé et retraite.

5- Nous ferons chaque année des économies de plus de 1000 milliards de FCFA sur le budget de fonctionnement de l’Etat. Nous créerons aussi de nouvelles ressources financières de plus de 1000 milliards de fcfa en taxant un peu plus la consommation des plus riches, en taxant un peu plus les produits polluants et dangereux pour la santé, et en intensifiant la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale.

6- La séparation des pouvoirs sera effective. Nous renforcerons les pouvoirs du parlement pour un réel contrôle de l’action du gouvernement. Nous supprimerons les institutions inutiles et budgétivores comme le Conseil eEconomique et Social, le Sénat, la Grande Chancellerie, la Médiature et la Chambre des Rois.

7- Parce qu’un pays doit dépenser pour ses enfants, l’Etat rémunérera les stages de validation de diplômes et les stages d’expérience des étudiants et élèves en fin de formation

8- La banque de l’entrepreneuriat financera les projets des jeunes qui signeront un contrat de suivi parmanent

9- Afin d’encourager les embauches des jeunes, le tiers du salaire d’un jeune embauché en CDI sera pris en charge par l’eEtat pendant 3 à 6 mois selon les tranches de salaire.

10- Afin d’encourager les embauches des jeunes, toute entreprise qui recrutera un jeune bénéficiera d’un crédit d’impôt.

11- Pendant notre gouvernance, l’impôt sur les résultats commerciaux des entreprises ne sera pas confiscatoire afin de promouvoir l’entrepreneuriat.

12- Avec nous, les charges sociales des entreprises seront allégées pour favoriser leur compétitivité et réduire l’économie informelle.

13- Nous formaliserons l’économie informelle afin de réduire la précarité des acteurs de ce secteur.

14- Nous décréterons un moratoire sur les dettes contractées par les fonctionnaires et autres salariés avec les organismes de crédit véreux.

15- Nous appliquerons la loi de 1998 sur le foncier rural afin que l’ivoirien ne soit pas spolié de sa terre.

16- Nous mettrons en œuvre la discrimination positive en faveur des handicapés en leur réservant chaque année 5% à 10% des emplois de la fonction publique.

17- Nous mettrons en place une assurance maladie sociale pour tous les ivoiriens.

18- Afin d’élever le niveau de retraites des travailleurs, nous instaurerons une retraite complémentaire, ferons une réforme paramétrique.

19- Pour une école plus juste, plus égalitaire et plus performante, avec nous, le système d’attribution massive de bourses d’études comme du temps du président Houphouët-Boigny sera réinstauré

20- Pour une offre d’emplois de qualité, nous réformerons le contenu du secteur éducation-formation afin de l’adapter aux besoins de l’économie ivoirienne

21- Nous aurons un gouvernement de 17 ministres y compris le premier ministre, avec la parité, huit femmes et huit hommes.

Sapel MONE

