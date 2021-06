Côte d’Ivoire: Hervé Touré décroche son certificat d’expert en médiation de la santé

Touré Hervé obtient son certificat d’experts en médiation de la santé en Côte d’Ivoire ! Hier vendredi 11 juin 2021, j’ai eu la grâce de faire partie de la première promotion des experts en médiation de la santé en Côte d’Ivoire. Notre promotion qui compte 27 auditeurs a reçu les certificats d’expertise au cours d’une cérémonie qui s’est tenue au CERFOPMAN sis à l’UCAO à Abidjan Cocody. Il faut noter que dans le domaine de la santé, la médiation est très avantageuse. En effet, elle aide l’ensemble des acteurs du milieu médical à restaurer ou améliorer leurs relations sociales et professionnelles pour la bonne marche de la structure de santé. Des conflits et incompréhensions peuvent naitre et avoir tendance à prospérer et plomber le fonctionnement des services sanitaires. Les résultats peuvent être désastreux pour les clients et les acteurs entre eux. La médiation en santé intervient alors pour apporter des solutions pouvant contenter les différentes parties en conflit. Avec l’aide de Dieu, nous travaillerons à cultiver l’amour, la fraternité, la solidarité et la cohésion à tous les niveaux au profit de tous. Excellent week-end !

Melv Sage

Comments

comments