Côte d’Ivoire/ Hommage : GEORGES-ARMAND OUÉGNIN fait de Laurent Gbagbo l’homme de la paix de l’année

Pour manifester sa reconnaissance au président Laurent Gbagbo, GEORGES-ARMAND OUÉGNIN distingué homme de la paix de l’année dédie son prix à l’ancien président ivoirien. “Je reçois cette distinction avec émotion et fierté et je voudrai, bien évidemment la dédier à tous les miens mais aussi et surtout à mon référent politique le Président Laurent Gbagbo “.

Ce grand Africain,ce grand homme d’Etat , le père du multipartisme et de la démocratie en Côte d’Ivoire, qui malgré les humiliations subies pendant ces 10 années de privations injustes de liberté,s’est résolument engagé depuis son retour sur la terre de ses ancêtres ,après avoir été réhabilité par la justice internationale,en faveur de la Réconciliation Nationale vraie pour une Paix durable. La Côte d’Ivoire,notre patrimoine commun que nous devons tous,acteurs de la vie socio politique,au

delà de nos divergences ,préserver,non seulement pour nous, mais aussi et surtout pour les générations futures .

Pour terminer je voudrai féliciter “LES OBSERVATEURS DES MEDIAS”pour cette belle cérémonie et leur adresser tous mes encouragements pour leurs activités à venir.”

dixit professeur Georges-Armand OUÉGNIN, vice-président de l’Assemblée Nationale, vice-président du PPA-CI et président de EDS.

