Côte d’Ivoire: Honorable Tehfour Koné mécontent se libère

Moi, Honorable Tehfour Koné, vice-président du RAssemblement pour la Côte d’Ivoire, chargé des relations avec les partis politiques, coordinateur national chargé du district autonome d’Abidjan viens de constater un prétendu communiqué sur les réseaux sociaux me relevant de mes fonctions. Ceci en violation des textes fondateurs de notre parti le RACI.Par conséquent, ce communiqué est nul et de nul effet. Je saisirai le secrétaire général Dr Coulibaly Hervé et le 1er vice-président du RACI le Député Yao Soumaila à l’effet de constater ces manquements graves et faire régner l’ordre et la discipline dans notre parti. Honorable Tehfour Koné Vice-président du RACI et coordinateur national chargé du district autonome d’Abidjan.

