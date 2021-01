Côte d’Ivoire : “Il y a des batailles qui ne laissent jamais de vainqueur” ( Charles Blé Goudé)

L’année 2021 s’annonce avec une série de vœux des leaders politique ivoiriens à l’endroit de leurs compatriote. Le Président Charles Blé Goudé n’est pas resté en marge . Le Président du COJEP a eu une pensée pour le ivoiriens depuis la Haye.

«.Il y a des batailles qui ne laissent jamais de vainqueur.Seul le champ où se déroule la bataille souffre le plus et reste la véritable victime.Au delà des intérêts de nos clans et de nos camps, vivement un consensus national pour sauver la Côte d’ivoire, notre chose commune.BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2021 », Charles Blé Goudé sur sa page Face Boock.

Sapel MONE

