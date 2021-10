Ce samedi 23 octobre 2021, est marqué par l’inauguration de l’antenne relais de la radio islamique ALBAYANE à Mankono en présence des élus, cadres, les guides religieux et chefs coutumiers et les populations.

Cette antenne, don du commandant Ladji Karamoko , émettra en bande FM sur la fréquence 88.1 et couvrira toute la région du Béré au grand bonheur des populations du Béré majoritairement de confession musulmane.

Melv Le Sage

