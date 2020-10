Côte d’Ivoire: inauguration du premier centre national d’appels (CNA)-119

Abidjan – Le Premier ministre, Hamed Bakayoko a inauguré, vendredi 02 octobre 2020, à Abidjan, le Centre national d’appels (CNA)-119 dans le cadre de la riposte contre le Covid-19.

Le Centre national d’appels (CNA)-119 est bâti sur 1700 m2, au Rond-point Alassane Ouattara à Cocody-Riviera Palmeraie. Il a une capacité d’accueil de 100 téléconseillers et de 10 superviseurs.

Démarrés le 29 juin dernier, les travaux du CNA-119 ont pris fin le 10 septembre 2020, pour un investissement global de 1,8 milliard FCFA. L’ouvrage a été réalisé par la société PFO West Africa. Les équipements pour le fonctionnement du centre sont du ressort de la société Orange Côte d’Ivoire. Le BNETD a été le maître d’œuvre des travaux.

Ce centre permettra d’établir un lien de communication entre le Comité de suivi opérationnel (CSO) de la Riposte contre la Covid-19 et les populations, afin de prendre en charge avec célérité leurs préoccupations de tous ordres ou les orienter, a expliqué le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, prenant part à la cérémonie d’inauguration aux côtés du Premier ministre.

Un numéro vert centralisateur, le 119, a été mis en place, en lien avec les numéros verts sectoriels existants. Le centre reçoit les appels entrants et les traite sur la base d’éléments de langage mis à disposition par les ministères techniques, a-t-il poursuivi.

Conçu pour une capacité maximale de 8000 appels entrants/jour. Sur la période de mars à fin juin 2020, le CNA-119 a enregistré en moyenne 35 000 appels/jour, avec des pics atteignant 60 000 appels/Jour au plus fort de la crise sanitaire. Depuis juillet 2020, le nombre d’appels oscille entre 20 000 et 25 000 appels/ jour.

Le Premier ministre a remercié le ministre Sidi Touré, pour la réalisation de ce centre “très utile” à la population, (…), “les Ivoiriens ont pu noter la possibilité d’échanger au quotidien, d’être informés, et tenus à jour de l’évolution de la maladie”.

Avant la construction du CNA-119, la société Orange Côte d’Ivoire, solidaire dans la lutte contre la Covid-19, a mis à la disposition du CSO, un centre d’appels provisoire dans ses locaux, depuis le 30 mars 2020. « Ce partenariat qui a duré cinq mois a permis à la quasi-totalité des populations (plus de 90% selon plusieurs études), d’avoir une bonne connaissance de la pandémie grâce à son efficacité, réduisant ainsi les contaminations à grande échelle », a indiqué le ministre Sidi Touré.

Le premier cas de Covid-19 a été détecté en Côte d’Ivoire le 11 mars 2020. Le pays compte à ce jour, 19 724 cas de guérisons, 19 291 décès et 120 morts.

