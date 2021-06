Côte d’Ivoire: incendie au grand marché de Daoukro

La capitale de l’Iffou a été frappé ce mercredi 09 juin par un sinistre. En effet, les sapeurs pompiers civils de l’Iffou basés à Daoukro ont été informés tôt ce matin aux environs de 04h17 du déclenchement d’un incendie au marché principal de la ville. Alertés donc par cet incident majeur, les “soldats du feu” se sont rendus immédiatement sur les lieux afin de gérer la situation. Arrivés sur place, le triste constat était qu’une partie située sur le flanc opposé de la Coopec a été déjà ravagé par les flammes. Face à la gravité de la situation et malgré le peu de moyens adaptés, les hommes du sergent major Doumouya Ibrahima avec l’aide de quelques riverains installés à proximité dudit marché, ont réagi efficacement en arrivant à circonscrire certains bâtiments en proie au feu. Mais le bilan reste tout de même lourd car plusieurs étalages de fortune, une dizaine de conteneurs et des magasins ont été malheureusement calcinés. Le point positif, c’est qu’aucune perte en vie humaine n’est à signaler jusqu’à présent. Les autorités administratives et politiques de la ville du “sphinx” ont été informés de la situation. Ils comptent faire le nécessaire pour trouver les causes et l’origine de cet incident.

