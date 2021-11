Côte d’Ivoire: Incinération de 79 tonnes de produits prohibés saisis par la douane

Le Directeur de cabinet adjoint du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, M. Yaya Keyo était ce mercredi 24 novembre à l’espace Akwaba Business Park, sur la route de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny, où il a assisté en compagnie du Directeur Général des Douanes, le Général Da Pierre et d’autres personnalités à l’incinération de 79,096 tonnes de produits prohibés saisis par les douanes ivoiriennes.

Ce sont des marchandises frappées de prohibition absolue qui ont été ainsi détruites par le feu, à savoir de la drogue (le cannabis), des médicaments de qualité inférieure ou falsifiés, de la cigarette, etc.

Le Directeur de cabinet adjoint a salué cette action qui participe de la mission traditionnelle de la douane à savoir la protection des consommateurs. Il a relevé qu’ainsi, la douane lutte contre les contrebandes et les produits interdits à l’importation. Elle participe donc à la compétitivité de l’économie nationale. C’est pourquoi M. Yaya Keyo a félicité la douane pour le travail abattu.

Melv Le Sage

Comments

comments