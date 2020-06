Côte d’Ivoire/ Inondation : “Gbagbo Laurent a eu raison” ( Blaise Lasm)

La saison des pluies en Côte d’Ivoire a déjà fait assez de dégâts. À Abidjan, au cours de la seule journée du jeudi 25 juin 2020, plus de 5 morts ont été déplorés dans la capitale économique majoritairement inondée du fait d’une forte pluie.

Un proche de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo, accuse le pouvoir en place. Blaise Lasm, sur chez le confrère Radio-Pdci Rda évoque, l’irresponsabilité du Gouvernent ivoirien et donne raison à Laurent Gbagbo. AbidjanTV. Net vous rapporte fidèlement les propos de ce dernier.

“Gbagbo Laurent a eu raison.

La solution durable ne réside pas dans les travaux d’assainissement sensés résorber les eaux de ruissellement. Il faut plutôt penser développement intégral, harmonieux et durable en désengorgeant la Ville d’Abidjan qui a atteint sa limite en terme de réceptacle urbain.

L’heure est au renforcement de l’attractivité des autres régions par une DÉCENTRALISATION administrative, politique, sociale et économique dépolitisée, intense et active.

Nos collectivités décentralisées doivent cesser d’être des centres d’absorption de politiciens avides d’argent et de pouvoir et devenir des centres d’incubation et d’impulsions des régions afin de freiner l’exode vers Abidjan qui n’en peut plus.

Il faut donc développer dans les régions des pools économiques forts en tenant compte des caractéristiques socio-économiques locales et des productions agricoles spécifiques tout en renforçant les capacités de transformation desdites productions .

Pour le FPI, Il faut décentraliser le développement, doter les collectivités de budget conséquents en leur exigeant que leur budget de fonctionnement doit être en deçà de celui de l’investissement comment ils nous ont habitués de voir et céder dans la mesure du possible certains pans de la fiscalité pour autonomiser ces collectivités.

C’est seulement ainsi qu’on pourra maîtriser le flux migratoire interne, juguler l’urbanisation effrénée et nocive d’Abidjan, baisser le coût des logements et de la vie par l’inflexion de la Demande face à l’Offre et nous éviter à chaque fois des drames.

Paix sur la Côte d’Ivoire 🇨et Yako à tout ceux qui ont subis avec peine des pertes ce matin.”

Sapel MONE

Comments

comments