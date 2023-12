Côte d’Ivoire-Insécurité, orpaillage à Kouibly : Le Comité départemental de sécurité fait le point

La situation sécuritaire dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, en général et dans le département de Kouibly, en particulier, se normalise de plus en plus. C’est du moins ce qui ressort de la 9e réunion du Comité départementale de sécurité (CDS), qui s’est tenue, le lundi 4 décembre 2023, dans ladite localité.

Kouibly : Baisse de l’insécurité, mais l’orpaillage clandestin fait craindre

La question de la sécurité des personnes et des biens constitue une véritable préoccupation dans le département de Kouibly (ouest). Cette partie de la Côte d’Ivoire a payé un lourd tribut lors de la crise militaro-politique qui a secoué la Côte d’Ivoire en 2010-2011. Aussi, l’insécurité y était la chose la mieux partager. Mais les efforts conjugués des autorités administratives et sécuritaires ont permis de ramener l’indice de sécurité à un niveau raisonnable.

Le lundi 4 décembre 2023, Dr Doin Doh Urie, directeur général adjoint de l’administration du territoire, a présidé la 9e réunion du Comité départemental de sécurité (CDS). De l’examen et l’analyse de la situation sociopolitique et sécuritaire du mois de novembre dans le département de Kouibly, les sous-préfets de la circonscription, le représentant du commandant de brigade de Kouibly, ainsi que les autres participants au CDS, notent avec satisfaction une évolution positive de l’indice sécuritaire et un net recul du grand banditisme. Quelques infractions mineures, notamment les viols et vols, viennent cependant ternir ce tableau.

Cette baisse de l’insécurité est à mettre à l’actif des Forces de défense et de sécurité (FDS) grâce à leur présence effective et active sur le terrain. Le Comité départemental de sécurité n’a d’ailleurs pas manqué de leur adresser ses félicitations. Il les a toutefois invités à redoubler de vigilance en cette fin d’année dans l’optique de permettre aux populations locales de fêter dans de bonnes conditions.

Il y a cependant une autre situation qui pourrait faire ternir cette bonne note. Il s’agit de l’existence d’orpailleurs clandestins à Oulayably, un village de la sous-préfecture de Nidrou, dans le département de Kouibly. Le préfet hors Grade, Dr Doin Doh, présidant le CDS, a donc instruit le chef de brigade et les agents des Eaux et forêts pour diligenter une enquête en vue de mettre un terme à ces activités d’orpaillage, et saisir au besoin le matériel qui y est utilisé. Un poste de gendarmerie a, à juste titre, été ouvert dans la sous-préfecture de Nidrou pour la sécurisation de la localité et ses environs.