Côte d’Ivoire : J. MARC est déçu des présidents et des jeunes cadres du PDCI en particulier

Je suis très déçu de tous les présidents et les jeunes cadres du PDCI en particulier, Valentin kouassi et inondent yao qui ont pour rôle de mobiliser la jeunesse du PDCI. Depuis le mot d’ordre de la désobéissance civile, c’est nous les militants inconnus qui avions donné nos poitrines qui avions risqué notre vie les gens sont morts il y’a eu aussi des blessés graves couchés dans les hôpitaux abandonnés à leurs propres comptes. Mais c’est nous encore qui continuions de risquer notre vie. Pourtant nous sommes justes des simple militants mais pour l’amour de notre pays et pour le parti nous le faisons. Pendant ce temps, que font les présidents des jeunes? Quel rôle jouent t’ils ? Que font t’ils pour mobiliser la jeunesse? On les voit faire Juste les publications sur les réseaux sociaux. Les gens nous appellent aujourd’hui les militants de facebook. Quand est ce qu’ils vont comprendre que le combat se mène sur le terrain? Quand il s’agit des fêtes, ils sont les premiers à se remplir les poches à mobiliser des milliers de personnes. Mais aujourd’hui notre président est assigné à résidence et aucun président n’est prêt à donner sa vie pour une manifestations. Moi j’habite à anyama mais le même jour que les policiers ont encerclé la cour du président . J’ai tout abandonné et je me suis rendu à sa résidence pour me faire gazer, le lendemain nous y sommes rendus encore pour se faire gazer on arrive pas à tenir parce que ne sommes pas nombreux. Alors c’est le moment de démontrer sa capacité de mobilisation c’est le moment de monter son courage c’est le moment de montrer son militantisme c’est le moment de montrer son leadership. Je m’adresse à vous les présidents oui toi Valentin kouassi toi innocent yao. Si vous êtes vraiment les militants affrontez la réalité. Les autres nous attendent pour nous soutenir. Allons nous rester muets face à cette situation ?? Je suis déçu de vous. Vous êtes gros peureux vous voulez faire des omelettes sans casser les œufs? Je suis déçu de tous les jeunes cadres du PDCI ehouo jean Jacques. Emou sylvestre. Raoul, innocent yao, Valentin, la marée verte! Celui qui est fâché c’est son problème je m’en fou de vous tous. Les gros ‘’ yohisseurs’’ petit mouvement là vous avez tous ‘’ pan’’ nous on a ka djinzin epui vous allez venir daba les brobroli vous êtes trop malo. Mouillez aussi le maillot.

Merde!!!!

Comments

comments