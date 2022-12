Côte d’Ivoire : «Je me suis lavée toute nue dans la rue à…», avoue Claire Bahi

Invitée à l’émission «Les Femmes D’ici» diffusée sur la chaine télévisée ivoirienne NCI, la chanteuse ivoirienne Claire Bahi s’est largement exprimée sur le choix de la musique chrétienne qu’elle a fait.

L’ex première dame du coupé-décalé devenue aujourd’hui chantre de l’Eternel fait des révélations étonnantes sur sa vie antérieure peu agréable, Claire Bahi ne manque pas d’en faire pour le plaisir de ceux qui se délectent des frasques de son passé.

À la question de savoir la plus grosse chose illicite qu’elle a faite pour son succès, elle a répondu ceci : «La plus grosse chose que j’ai faite, je me suis lavée toute nue dans la rue à minuit, c’était après mon rapatriement de la France. Je voulais y retourner. Le succès dans la musique du monde rime avec fétichisme. Je dis à toi qui es critiqué et traité de tous les noms, Jésus est là pour toi.», a-t-elle déclaré.

Melv

Comments

comments