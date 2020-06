Côte d’Ivoire: « Je n’ai pas besoin d’être contre Gbagbo pour me présenter à l’élection présidentielle de 2020 », révèle Affi

Affi N’Guessan était le 22 juin 2020, l’invité d’Afrique Média. Le Président du FPI a profité pour crier son ras-le-bol dans son confit avec les pro-Gbagbo.

Morceaux choisis

« Vous voulez faire croire que mes candidatures sont dirigées contre Laurent Gbagbo, mais pour quelle raison ?

Je n’ai pas besoin d’être contre Gbagbo pour me présenter. Je suis d’accord avec Gbagbo mais je suis candidat à la Présidentielle ; il n’y a pas de contradiction.

Les gens veulent faire croire que si on est pour Gbagbo, on ne doit pas avoir d’ambitions. Si on est pour Gbagbo on ne doit pas chercher à être Président de la République. Pourquoi ?

Expliquez moi pourquoi si on est pour Gbagbo on ne doit pas avoir d’ambitions ? Pourquoi on ne doit pas vouloir servir son pays au plus haut niveau, même si on estime qu’on en a les moyens. Pour quelle raison ? ». Pascal Affi N’Guessan sur Afrique Média.

Lire sur Yeclo

Comments

comments