Côte d’Ivoire: « Je suis candidat à l’élection présidentielle 2020, seul le peuple souverain décidera et non Ouattara », Guillaume Soro

” Je suis candidat à l’élection présidentielle 2020. Seul le peuple souverain de Côte d’Ivoire décidera et non Alassane Ouattara qui est le président sortant. Dans 11 mois ça sera acté sachons rester humble car on ne sait jamais l’avenir. On est fort aujourd’hui mais aujourd’hui seulement.

(…) Ironie de l’histoire ! Il y’a 20 quand je m’engageais pour lui Alassane Ouattara était pris dans la tourmente d’un mandat d’arrêt international pour les motifs de coup d’Etat.

Aujourd’hui il ne se rend même pas compte qu’il est dans le même rôle accusateur. La guerre d’égo “

