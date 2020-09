Côte d’Ivoire : ”Je voudrais rappeler que Guillaume Soro a une posture anti démocratique” ( Mamadou Touré)

Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, Porte-parole adjoint du Gouvernement au sein du gouvernement d’Hamed Bakayoko rend ce jour à l’ex-chef de la rébellion ivoirienne de 2020, M. Guillaume Soro . Suite aux menaces faites le vendredi denier contre la tenue de l’élection présidentielle du 31 octobre 2020, le porte-parole Adjoint du Gouvermement n’a pas tardé à faire une mise au point sur la véritable identité de celui qui invite un échec des élections en Côte d’Ivoire a tenu à indiquer que les élections se tiendront telles que prévues par la commission électorale. Invité de RFI, Mamadou Touré a fait de graves Revelations, comme constaté par Abidjan TV. Net .

« Il est prétentieux de la part de Guillaume Soro d’annoncer que ces élections ne se tiendront pas à la date constitutionnelle. Nous avons des institutions qui font leur travail. La date est prévue par notre Constitution. Toutes les Institutions en charge d’organiser les élections travaillent dans le sens de l’organisation des élections aux dates indiquées.

Je voudrais rappeler que Guillaume Soro a une posture anti démocratique. Guillaume Soro a fui la justice de son pays alors qu’il aurait pu répondre devant cette justice pour se blanchir. Guillaume Soro se cache dans les grands palaces parisiens en appelant d’autres à manifester. Il aurait pu être courageux en rentrant au pays et en étant au-devant de ces manifestations.

Je peux vous rassurer que le gouvernement mettra tout en œuvre pour que ces élections se déroulent dans la tranquillité, dans la paix et la sécurité ?

L’appel de Guillaume Soro à des manifestations et à des violences ne peut pas être suivi. Nous ne craignons pas du tout. Parce que les populations aspirent à la paix en Côte d’Ivoire. Ces populations ont été suffisamment traumatisées par la grave crise post-électorale de 2010 et les crises antérieures dont Guillaume Soro a été un acteur majeur. Ces populations aspirent aujourd’hui à la paix et le gouvernement fera tout pour que cet environnement de paix et de stabilité demeure ?

D’ailleurs lorsqu’on nous regardons les enjeux sécuritaires dans la sous-région, lorsque nous regardons les conséquences économiques et sociales de la Covid-19, le Président Ouattara apparait aujourd’hui de tous les acteurs politiques comme le garant de la stabilité et de la sécurité pour les Ivoiriens.

Je voudrais rappeler que Guillaume Soro n’est pas seulement audible dans son appel à l’opposition. Cette opposition ne lui fait pas confiance. Guillaume Soro a 30 ans de présence sur la scène politique ivoirienne. Guillaume Soro a des antécédents avec tous les acteurs politiques en Côte d’Ivoire. Guillaume Soro a été un acteur majeur de la crise ivoirienne.

Guillaume Soro aujourd’hui est victime d’une crise de confiance même au sein de l’opposition », a-t-il déclaré.

Sapel MONE

