Côte d’Ivoire : “Je vous invite au pardon mutuel et à la tolérance, pour continuer de vivre ensemble, dans la paix” ( Alassane Ouattara)

Dans son discours à la nation, le chef de l’Etat, S.E. M Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d’Ivoire, élue à sa propre succession et pour une troisième fois a appelé à la paix. Pour le Président Sortant,la paix est le seul moyen pour une Côte d’Ivoire prospère .

“Mes chers compatriotes,

Conformément aux valeurs de paix et de dialogue que nous a léguées, le Père de la Nation ivoirienne, le Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, je voudrais réaffirmer ma disponibilité, aujourd’hui comme hier, pour un dialogue sincère et constructif avec l’opposition, dans le respect de l’ordre constitutionnel.

Déjà, sur mes instructions, le Premier Ministre Hamed BAKAYOKO a invité, le 17 octobre 2020, le PDCI-RDA et le FPI qui n’avaient pas participé aux précédentes rencontres d’échanges qu’il a eues avec les Partis de l’opposition, à reprendre leur place dans le dialogue politique.

Pour ma part, je voudrais rappeler que j’avais marqué ma disponibilité pour une rencontre avec le Président Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA, à l’initiative de la mission ministérielle de la CEDEAO qui s’est rendue en Côte d’Ivoire le 18 octobre dernier.

Je voudrais donc inviter mon aîné, le Président Henri Konan BEDIE, Président du PDCI-RDA, à une rencontre, dans les tout prochains jours, pour un dialogue franc et sincère en vue de rétablir la confiance.

Je demande à tous nos concitoyens, dans un élan d’apaisement des esprits et des cœurs, d’œuvrer pour maintenir et renforcer la paix et le vivre ensemble sur toute l’étendue du territoire national. Nous avons tant à faire ensemble, pour construire et consolider notre Nation, a-t-il déclaré.

