Côte d’Ivoire/ Jean Bonin : “Merci à Gbagbo(…) Les sorciers sont (désormais) dévoilés”

À moins d’un mois de la présidentielle ivoirienne,les proches de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo semblent lui donner un coup de pouce malgré son impossibilité de fouler le sol de sa terre natale. Face à la tension socio-politique actuelle de la Côte d’Ivoire Jean Bonin Kouadio, Juriste, secrétaire général adjoint chargé de la communication du Front populaire ivoirien (FPI), a préféré donner raison à Affi N’guessan et son mentor politique( Laurent Gbagbo), comme constaté par Abidjan TV.Net ce jeudi.

” Merci Gbagbo !

Que n’ont-ils pas dit ! Soit disant, en ton nom, pour ton compte, pour ton bien.

Eux, savent plus que toi-même ce qui est bien pour toi. Eux savent ce que tu veux, avant même que tu le penses.

Gbagbo a dit que… Gbagbo dit que… Gbagbo dit ceci… Gbagbo dit cela…

Ils ont fait croire que Gbagbo voulait, 15 ans après avoir laissé la présidence du FPI, redevenir président du… FPI. Gbagbo ne l’a jamais lui-même, directement ou indirectement, dit.

Ils ont fait croire que Gbagbo ne recevrait jamais Affi… il l’a reçu 2 fois.

Ils ont fait croire ceci. Ils ont fait croire cela. De bonne foi certains ont cru. De mauvaise foi, certains ont intoxiqué pour faire croire Affi a trahi. Affi est celui qui a, de tous, le mieux appris de Gbagbo.

Gbagbo merci !

Merci d’avoir clarifié la situation. Ta situation. Tes (vraies) ambitions. Tu as une seule ambition. Rentrer en Côte d’Ivoire 🇨🇮 pour participer à l’œuvre incluse de réconciliation nationale et non d’exclusion de qui que ce soit.

Merci d’avoir (enfin) ouvert les yeux 👀 à tous. La majorité comprendra que ton nom a été instrumentalisé uniquement pour combattre Affi. On ne lance la pierre qu’à l’arbre qui porte des fruits.

Une minorité refusera de comprendre car elle a la haine et la rancune tenace. Elle mourra de son propre venin et de ses ressentiments qu’elle finira par s’auto inoculer.

La Côte d’Ivoire lucide comprendra. La Côte d’Ivoire désintoxiquée et désenvoûtée comprend maintenant.

Ils s’apprêtaient à dire à la masse captive « Gbagbo dit de vous dire que comme son dossier a été rejeté, il faut voter celui-ci ou celui-là ». Mensonge.

Le seul parti que Gbagbo a créé c’est le FPI. S’il appelle à voter pour quelqu’un ce sera pour le candidat de son parti et non le candidat de ceux qui l’ont envoyé à la CPI. Gbagbo n’est certes pas rancunier mais pas idiot non plus.

Si Houphouët-Boigny était vivant il appellerait à voter le candidat du PDCI, son parti, et non celui du FPI ou du RHDP. C’est une question de bon sens élémentaire.

Merci à Gbagbo et à Affi d’avoir tenu bon et ensemble d’être allés jusqu’au bout. Les sorciers sont (désormais) dévoilés.

Le sorcier (politique) n’aime pas la lumière. Il aime les ténèbres. Gbagbo vient de les exposer à la lumière. À la lumière nous les rejoindrons pour ensemble mener le bon combat. Le combat de la renaissance de la Côte d’Ivoire”, a-t-il déclaré.

“La renaissance, avec tous les enfants du pays, qu’ils soient du nord, du sud, de l’est ou de l’ouest. Qu’ils soient chrétiens ou musulmans.

Ensemble, nous nous serons forts. Ensemble, la Côte d’Ivoire sera forte. Ensemble, tout est possible,” a-t-il conclu .

Sapel MONE





