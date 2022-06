Côte d’Ivoire: Jean-Claude Kassi Brou nouveau gouverneur de la BCEAO

L’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou a été́ désigné́ gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le samedi 04 juin 2022 à Accra (Ghana), au cours d’un sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), en marge de celui de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

La nouvelle a été rendue publique par le Président de la République, Alassane Ouattara, via son compte Twitter. « J’adresse mes chaleureuses félicitations à notre compatriote Jean-Claude Kassi Brou, président de la Commission de la CEDEAO, désigné futur gouverneur de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) au cours de notre Sommet », s’est-il félicité.

L’actuel président de la Commission de la CEDEAO prendra fonction à la BCEAO à compter du 4 juillet 2022, juste après son mandat.

Il remplace à ce poste son compatriote Tiémoko Meyliet Koné nommé, le 19 avril 2022, Vice-Président de la République de Côte d’Ivoire.

Ancien de la BCEAO où il a travaillé pendant huit ans, Jean Claude Kassi Brou a été ministre de l’Industrie et des Mines dans son pays, de novembre 2012 jusqu’à sa nomination à la présidence de la Commission de la CEDEAO en décembre 2017.

Il est titulaire d’un Doctorat (Ph. D) en Sciences économiques et d’une Maitrise (MBA) en Finance de l’Université de Cincinnati (Ohio, USA) et d’une autre Maitrise de l’Université nationale de Côte d’Ivoire.

Né en 1953, Jean Claude Kassi Brou est père de deux enfants.

Melv

Comments

comments