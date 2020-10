Côte d’Ivoire/ Jean Louis Billon bientôt sur terrain : ” (…) Nous nous préparons à la DÉSOBÉISSANCE CIVILE “

Jean Louis Billon secrétaire Exécutif du PDCI-RDA sonne la mobilisation pour la désobéissance civile.

Contre toute attente, Jean Louis Billon Billon vient ce jour briser le minimum d’espoir de certains acteurs politiques parce qu’il montrait l’aspect de ne pas vraiment s’intéresser à cette idée de désobéissance civile annoncée par la Président Henri Konan Bédié, mais ce jeudi il se dit déterminer à répondre à l’appel, rapporte AbidjanTV.Net .

« (…) Nous nous préparons à la DÉSOBÉISSANCE CIVILE .

Les contours de cette DÉSOBÉISSANCE CIVILE seront donnés au GIGA MEETING de l’Opposition ce samedi 10 octobre au STADE FÉLIX HOUPHOUËT–BOIGNY.

Il ne faut pas croire que la DÉSOBÉISSANCE CIVILE , c’est pour casser. Non ce n’est pas ça. On ne pas dire aux IVOIRIENS d’arrêter de manger. Encore une fois la désobéissance civile, c’est de ne pas reconnaître l’autorité de l’État .

Et on peut choisir ce qu’on peut reconnaître et ce qu’on ne reconnaît pas !

Attendez de voir ce qui va être décidé . Ne pas aller aux élections est une DÉSOBÉISSANCE CIVILE .

À ce stade là , le PDCI-RDA ne pense pas qu’à lui . Il pense aux IVOIRIENS et à la Côte d’Ivoire d’abord. Il est préférable que le candidat du PDCI remporte des élections crédibles.

(…) Moi j’estime aujourd’hui que le Président LAURENT GBAGBO est un exilé à partir du moment où il a été acquitté , il est libre de rentrer dans son pays. Pareil pour CHARLES BLÉ GOUDÉ , AKOSSI BENJO , SORO GUILLAUME.

Soyons honnêtes ! Quand j’ai regardé ce CONSEIL CONSTITUTIONNEL , ça m’a fait beaucoup de peines. J’ai vraiment eu de la peine pour eux . Les 3ÈMES MANDATS n’existent plus! La Côte d’Ivoire mérite mieux . En même temps que certains ont été libérés , PULCHÉRIE GBALET et KOUA JUSTIN demeurent en prison.

(…) L’ensemble de l’Opposition est réunie autour du Président HENRI KONAN BÉDIÉ . Il est aujourd’hui porteur de ce changement.

Après avoir vécu la gestion du RDR-RHDP , les IVOIRIENS se rendent compte pour parler en ivoirien que ” PDCI EST MIEUX ” . Tout ce monde se retourne vers le Parti fondateur de la Côte d’Ivoire.

Cela dérange naturellement le RDR-RHDP , ceux qui sont faibles”, affirme-t-il .

Sapel MONE

