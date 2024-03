Côte d’Ivoire /JIF 2024: les femmes du grand centre évoquent leur autonomisation

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale des Droits des Femmes (JIF 2024), organisée par le Réseau de Réflexion et d’Action de la région Centre. (REAC). Autour du thème « Investir dans la femme : quelles stratégies pour une meilleure autonomisation des femmes dans la région du Centre », le Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Service Civique, Mamadou Touré, le Ministre-Gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, et l’ancien Président du Sénat, Ahoussou-Kouadio Jeannot, se sont tour à tour articulés aux femmes sur les stratégies pour leur autonomisation et le financement de leurs activités génératrices de revenus.

« La réduction de la pauvreté, en améliorant leurs compétences et en facilitant un accès responsable au crédit en tant que moteur de la croissance économique. » Le ministre Mamadou Touré a généreusement fait un don de 5 millions de FCFA pour soutenir les activités des femmes du REAC, promettant de les aider davantage à travers les programmes gouvernementaux. L’ancien Président du Sénat Ahoussou-Kouadio Jeannot a encouragé les femmes qui ont assisté à l’événement à s’unir et à travailler ensemble pour stimuler le développement de la région et de la nation ivoirienne.

Le Ministre Gouverneur Augustin Thiam a félicité le REAC pour ses projets d’autonomisation des femmes, exhortant chaque femme à se joindre à la lutte pour une substantielle de ses conditions de vie.

Prenant la parole le président du REAC, Koffi Koffi Michel, a réaffirmé son engagement à promouvoir le leadership économique, culturel et social des femmes à travers l’autonomisation, en les rendant éligibles aux projets et programmes de réduction de la pauvreté, en améliorant leurs compétences et en facilitant un accès responsable au crédit en tant que moteur de la croissance économique.