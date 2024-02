Côte d’Ivoire : Jim de VDA demande pardon à A’Salfo

Le lead-vocal du groupe Zouglou VDA, Jim, a commis la maladresse de s’attaquer à A’Salfo après la débâcle des Eléphants contre la Guinée-Equatoriale en phase de poule de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire. Passée l’émotion, le binôme de Pitch a présenté des excuses sur la toile au lead-vocal du groupe Zouglou, Magic System.

Le groupe Magic System avait été choisi avec d’autres artistes africains pour la réalisation de l’hymne officiel de la CAN 2023 qui s’est déroulée en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février dernier. Ce projet musical intitulé ‘’Akwaba’’, pour accompagner l’événement sportif continental n’a pas vu la participation de nombreux artistes ivoiriens. Ce qui a irrité le lead-vocal du groupe Zouglou VDA, Jim.

Ce dernier a accusé le lead-vocal de Magic System, A’salfo d’être à la base de la non participation de quelques artistes de Côte d’Ivoire sur la chanson officiellement de ‘’la CAN de l’hospitalité’’. Sa sortie médiatique n’a pas visiblement été appréciée par de nombreuses personnes qui lui ont remonté les bretelles et son manque de respect à son aîné.

Quelques semaines après le sacre des Eléphants de Côte d’Ivoire de la 34ème édition de la CAN en Côte d’Ivoire, les artistes ivoiriens ont organisé un grand concert sur le Boulevard Valérie Giscard-d’Estaing à Treichville pour traduire leur remerciement au Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara pour la parfaite organisation de la compétition en terre ivoirienne.

C’est après ce spectacle que le binôme de Pitch a choisi pour présenter des excuses à A’Salfo pour sa maladresse contre lui sur les réseaux sociaux. ‘’Cher aîné A’Salfo, je te présente toutes mes excuses. Je ne peux pas me comparer à toi. Tu es le modèle de toute une génération, grand-frère, je te demande pardon ainsi qu’à toutes ces personnes qui se sont senties offusquées par les propos que j’ai tenus. Cher ainé A’Salfo, tu es un exemple pour nous. Oui, grand-frère, tu restes un modèle pour toute une génération. Nous avons beaucoup d’amour et d’estime pour toi. Pour se mettre au même niveau qu’une personne, il faut avoir le même parcours que cette personne. Pour ton parcours musical, ton grand apport à la musique ivoirienne, ce n’est donc pas moi Jim qui vais chercher à me comparer à toi. Ou même chercher à me mettre au même niveau que toi. Cher aîné, nous t’apprécions beaucoup. Nous te suivons de près. Ce n’est pas sur internet que tout se règle. Mais, c’est ici sur la toile que j’ai exprimé mon coup de gueule suite à la défaite, l’humiliation des Éléphants de Côte d’Ivoire face à la Guinée-Equatoriale. En tant que sportif et passionné de football cela peut déchaîner des passions. Beaucoup de choses ont été dites. Je viens d’abord ici sur la toile pour te présenter mes excuses’’, dit-il. Jim va mieux faire encore en se déplaçant personnellement vers A’Salfo pour lui demander pardon de vive voix et profiter pour aussi échanger avec lui. Les internautes ont trouvé sage la démarche du lead-vocal du groupe VDA à A’Salfo.