Côte d’Ivoire: « J’invite Bédié et Ouattara à renouer le dialogue », Marcel Amon-Tanoh

La question d’une éventuelle candidature du ministre Ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh, à la prochaine présidentielle de 2020, continue d’alimenter l’actualité politique en Côte d’Ivoire. Interrogé, jeudi dernier sur Rfi, l’ex-directeur de cabinet du président Alassane Ouattara n’a pas voulu se prononcer sur les intentions qu’on lui prête. « Ce qui me préoccupe, c’est que les élections se passent bien », a-t-il affirmé. Et de poursuivre : « Le problème de fond aujourd’hui, c’est comment vont se passer ces élections ». Un autre sujet sur lequel Marcel Amon-Tanoh s’est prononcé, c’est la candidature du président Alassane Ouattara décriée par des partis de l’opposition. Le ministre ivoirien des Affaires étrangères soutient que la candidature du président de la République ivoirien ne souffre aucune contestation. « Pour le président Ouattara, sa position est claire. La Constitution lui permet de briguer un troisième mandat », a-t-il déclaré. Le ministre Marcel Amon Tanoh, qui se dit préoccupé par la situation politique en Côte d’Ivoire, a invité le président du Pdci-Rda, Henri Konan Bédié, et le président de la République, Alassane Ouattara, à la table de discussions. « Vous savez, les deux dinosaures, de mon point de vue, de la politique ivoirienne, c’est le président Henri Konan Bédié et le président Alassane Ouattara. Moi, je serai tenté de leur dire, la Côte d’Ivoire ne peut avoir prôné le dialogue dans la résolution de conflits au sein du Conseil de sécurité dans le monde et ne pas donner l’exemple. Donc je les invite à renouer le fil du dialogue pour sauver l’essentiel de l’héritage d’Houphouët-Boigny dans notre pays », a-t-il exhorté.

