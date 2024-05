Côte d’Ivoire : Josey fait un extraordinaire bond avec ‘’Vibration universelle’’ sur Boomplay

Une semaine après le formidable concert-live de Roseline Layo au Casino de Paris, c’est au tour de Josey s’affronter cette salle mythique ce soir du vendredi 10 mai. Mais avant, la chanteuse ivoirienne a réussi un exploit sur Boomplay avec son nouvel album ‘’Vibration universelle’’.

Josey réussit une grosse performance avec ‘’Vibration universelle’’ sur Boomplay

La chanteuse ivoirienne, Josey sera ce soir vendredi 10 mai sur la scène du Casino de Paris pour tout premier concert-live en France. Les tickets vendus depuis plusieurs semaines sont quasi-épuisés. La femme de l’exèinternational ivoirien, Serey Dié est même heureuse et fière d’annoncer sur sa page Facebook qu’elle a fait un sold out dans cette salle mythique.

Et les mélomanes ivoiriens attendent de voir la grosse performances qu’elle va offrir aux nombreux spectateurs qui feront le déplacement pour vibrer avec elle à travers ses chansons cultes et quelques chansons de son tout dernier album de 13 titres intitulé ‘’Vibration universelle’’, sorti le vendredi 26 avril dernier sur clé USB et sur toutes les plateformes de téléchargement légal.

En outre, la diva est encore plus heureuse. Puisque la nouvelle œuvre discographique qui est disponible depuis maintenant deux semaines vient de franchir un record sur la plateforme de musique Boomplay. C’est sur sa page Facebook le jeudi 9 mai, jour de l’Ascension en fin de la journée qu’elle annoncé la bonne nouvelle. ‘’Je suis profondément touchée et je tiens à vous exprimer ma gratitude la plus sincère. Votre accueil chaleureux de mon dernier album a été une source d’inspiration et de joie immense pour moi. Grâce à votre soutien indéfectible, nous avons atteint le cap extraordinaire de 1 million de streams sur Boomplay’’, écrit-elle.

D’ailleurs, selon Josey, c’est un moment de célébration, non seulement pour elle en tant qu’artiste, mais pour tous ceux qui partagent cette belle aventure musicale. ‘’Chaque écoute, chaque partage et chaque mot d’encouragement a contribué à ce succès retentissant. Continuons ensemble ce voyage merveilleux, car sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Les clés USB sont toujours disponibles’’, ajoute-t-elle. Et de préciser : ‘’Le Show sera Chaud’’, ce soir au Casino de Paris.