Côte d’Ivoire: Kandia Camara exprime la reconnaissance du pays à l’Ordre de Malte

La Ministre d’État, Kandia Camara exprime la reconnaissance de la Côte d’Ivoire à l’Ordre de Malte. Fondé en 1099 (11ème siècle), l’Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte, dit Ordre de Malte, est un Ordre religieux catholique et laïc qui par sa vocation hospitalière, agit au service des pauvres, des malades et des populations fragiles et vulnérables dans le monde mais surtout un peu partout en Côte d’Ivoire. La Côte d’Ivoire et l’Ordre ont établi leurs relations diplomatiques depuis 1972. De cette date à ce jour, l’Ordre de Malte a réalisé beaucoup d’actions sociales pour les populations ivoiriennes dont l’hôpital Saint-Jean Baptiste, basé à Bodo (Tiassale), 02 centres dentaires à Abidjan, plusieurs ambulances pour les congrégations religieuses du Nord et la gestion de 17 dispensaires répartis sur toute l’étendue du territoire.

Au nom du président de la République de Côte d’Ivoire, la Ministre d’Etat S.E.Mme Kandia Camara a tenu a exprimer toute la reconnaissance de son pays à S.E. Albert Freiherr Von Boeselager, Grand Chancelier de l’Ordre de Malte qui l’a reçue en audience ce Jeudi 7 octobre 2021. Selon le Grand Chancelier, l’Ordre de Malte compte à court terme initier un projet d’accord sectoriel avec le ministre d’Etat de la Défense ivoirienne portant sur la formation des secouristes civils pour ainsi combler le déficit de sapeurs-pompiers à l’intérieur du pays. Au regard de toutes ces actions de bienveillance en faveur de son pays, S.E.Mme Kandia Camara a traduit au Grand Chancelier les remerciements du président Alassane Ouattara. Elle a par la suite discuté de plusieurs autres possibilités de projets d’accord entre la Côte d’Ivoire et l’institution religieuse.

