Côte d’Ivoire: Kandia Camara prend d’assaut Bingerville

Hier Samedi 13 Juin, le Stade du Village de ADJAME BINGERVILLE a refusé du monde. La ministre d’État, Ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Camara était au côté de sa sœur Mme OUATTARA Née AGOUA VICTOIRE LOBA, Administrateur des services financiers marraine de la première édition de la fête des mères, dénommée “FORMIDABLE MAMAN” C’est dans une ambiance festive et électrique que plus de 5000 femmes ont reçus des cadeaux venues de toutes les contrées de Bingerville (Villages et Quartiers)La marraine, Mme OUATTARA dans son Allocution a félicité les femmes pour leur mobilisation extraordinaire et surtout les a rendu hommage pour le risque qu’elles prennent pour donner la vie, à encadrer leurs enfants et contribuer au bien-être de la famille et de la société. Enfin, la présidente de la cérémonie, La ministre d’État, Mme KANDIA CAMARA a porté le message de soutien du président de la République et les remerciements de la première dame, Maman DOMINIQUE OUATTARA.

