Côte d’Ivoire : Kandia Camara réagit suite à la nomination d’Hamed Bakayoko

La Ministre Kandia Camara a régi suite à la nomination d’Hamed BAKAYOKO. Pour elle, c’est une grande fierté. Nous vous laissons recouvrir ses propos.

“La Côte d’Ivoire a un nouveau Premier Ministre: Hamed BAKAYOKO. Nommé ce jour Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de la Défense par le Président de la République, SEM Alassane OUATTARA.

C’est avec une réelle fierté que j’apprends cette nouvelle qui porte au sommet de l’État un homme ayant fait toutes ses armes auprès du Président Alassane OUATTARA et dans les arcanes du RDR et du RHDP. Notre bien aimé Hambak vient ainsi de mériter de la reconnaissance de la Nation. Étant déjà son collaborateur à la Mairie d’Abobo et au sein du Gouvernement, je mesure la légitimité de cette promotion en faveur d’un travailleur acharné, lucide, pragmatique et humble. Je présente donc mes chaleureuses félicitations à mon patron et à mon jeune frère. Tous mes vœux de réussite, Monsieur le Premier Ministre !”, a-t-elle déclaré.

Sapel MONE

