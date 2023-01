Côte d’Ivoire: Karim Ouattara du Rhdp envoie une réponse chirurgicale à Stephane Kipré

En Côte d’Ivoire, l’on assiste à des scènes politiques qui nous laissent parfois sans voix, après que Stephane Kipré ait dit lors du meeting du PPACI dans le nord que: « Abidjan, c’est vrai, il y a des ronds points, des routes… mais la Côte d’Ivoire ne se limite pas à Abidjan», Monsieur Ouattara Karim du RHDP n’ayant pas digéré cela a envoyé une réponse chirurgicale à Stephane Kipré, nous dit AbidjanTv.net.

“Le grand-frère Stephane Kipré s’arrête dans des villages et dit: ” Abidjan, c’est vrai, il y a des ronds points, des routes… mais la Côte d’Ivoire ne se limite pas à Abidjan”

Ceux même à qui tu dis cela savent que tu as pris la route(goudron) pour arriver là-bas.

Grand-frère, j’ai du respect pour toi donc de grâce, nos aînés ont fait leur politique à leur façon, faisons notre politique en étant un peu sincères avec nous-même.

On te remercie quand même parce que tu as reconnu qu’Abidjan est en travaux et que le travail est pratiquement fini à Abidjan, on va finir avec la tête et on va toucher les autres membres.

On commence pas par laver un corps par les pieds, on verse l’eau sur la tête et ça descend, Abidjan est la tête de la Côte d’Ivoire.

Si quelqu’un avait fini Abidjan avant nous, on serait en train de travailler ailleurs, grand-frère le message est pour toi mais c’est aussi pour ceux qui t’envoient, parce que c’est le même ciment que vous avez pris pour construire des monuments, c’est ce qu’on a pris pour construire les ponts.

Ne venez pas nous dire que, c’est parce que la Côte d’Ivoire était coupé en deux que vous n’avez pas pu faire les ponts et les routes.

On vous a donné l’occasion de travailler sur l’indenié, vous êtes allés nous faire, une sterne, avec écran plasma la dessus, on ne sait pas si c’était pour rendre hommage aux poissons de lagune.

Parfois, on a des solutions légères face à des problèmes sérieux donc le rond point qui est là-bas à régler un problème, ce n’est pas un rond point de fantaisie, la télé qui était là-bas était fantaisiste, d’ailleurs le vrai propriétaire est venu chercher ça une nuit pour partir…” a dit Ouattara Karim lors d’une interview.

