Côte d’Ivoire: Karim Ouattara prévenait la chute de Ouattara

Chers aîné, penses-tu en toute sincérité que le RDR, même avec Ouattara comme candidat en 2020, puisse mobiliser plus qu’en 2010 où tous les militants et sympathisants du RDR étaient gonflés à bloc, prêt pour en découdre avec les frontistes au pouvoir? Moi je ne penses pas cela, en tout cas pas dans l’état actuel des choses. 2010 l’année des mobilisations records du RDR avec son charismatique président ADO, n’a recueilli que 1.488.079 voix sur 5.784.490 électeurs inscrits soit 25,60% par rapport au nombre d’inscrits et 32,07% par rapport aux suffrages exprimés qui étaient de 4.617.821, là où l’électorat cumulé des adversaires de ADO enregistrait 3.136.730 voix soit 67,93% par rapport aux suffrages exprimés au 1er tour. (Ref.: CEI).

Chers aîné, penses-tu sincèrement qu’en l’état actuel des choses, l’effectif des électeurs du RDR ait considérablement évolué par rapport au 1er tour de 2010 au point de passer de 1,5millions à plus de 2,5millions?

Ce qui veut dire en français simple que le RDR mobilisé et gonflé à bloc dans les CNTP (conditions normales de température et de pression) ne représente qu’environ 1,5 Millions d’électeurs sur 6 Millions inscrits. Chers aîné, penses-tu sincèrement qu’en l’état actuel des choses, l’effectif des électeurs du RDR ait considérablement évolué par rapport au 1er tour de 2010 au point de passer de 1,5millions à plus de 2,5millions? Alors que soutenu par le regroupement politique RHDP, Ouattara a réalisé un score de 2.483.164 voix au 2nd tour de 2010 et 2.618.229 en 2015. Chers aîné, arrêtons de faire la politique de l’autruche, l’on n’a pas besoin de faire des sciences politiques ou Harvard pour comprendre:

– que tous les militants et sympathisants du FPI rêvent de la chute déshonorante de Ouattara.

