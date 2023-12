Côte d’Ivoire : Kedjevara adresse un message chaleureux à sa femme

Kedjevara prouve une fois de plus qu’il aime énormément son épouse. Il a fait savoir ce vendredi 29 décembre encore à l’occasion de l’anniversaire de cette dernière via un message poignant publié sur les réseaux sociaux.

Kedjevara envoie un message touchant à son épouse

Le verset biblique qui dit : ‘’Celui qui trouve une femme trouve le bonheur; C’est une grâce qu’il obtient de l’Eternel’’, résonne religieusement dans l’esprit du chanteur Coupé-décalé ivoirien, Kedjevara. Lui, qui depuis des années est en couple avec son épouse, Désirée Emma Teyanna, est un homme qui vit pleinement son amour. Il s’est même transformé positivement et est devenu un père heureux et joyeux. Sa femme lui a donné trois beaux garçons dont le dernier est né récemmeent.

Raison de plus pour que le fils de la chanteuse, Antoinette Allany ne laisse passé inaperçu le jour mémorable de son épouse qui célèbre ce vendredi 29 décembre son anniversaire de naissance. Les internautes doivent savoir à quel point il aime sa femme et qu’il est fier d’elle.

A travers un chaleureux message qu’il a posté ce jour sur sa page Facebook, le patron de 18 Avril Productions a réitéré son amour envers sa dulcinée. ‘’Joyeux anniversaire à mon amour de femme Désirée Emma Teyanna maman n’a Raphaël, Soan et Joao King. Beaucoup de bonheur et de succès dans ta vie. Que le Seigneur te comble de grâce. Femme son joli, son intelligente dans carton, je t’aime en Baoulé et en français… Le soir à ton anniversaire je vais continuer l’atalaku’’, écrit-il.