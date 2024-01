Côte d’Ivoire : Kim Makosso reçoit des bouquets d’argent à l’occasion de son anniversaire

La fille de Camille Makosso, Kim Makosso a bien grandi aujourd’hui. Elle a célébré son 20ème anniversaire ce mardi 16 janvier. Entourée d’amis, parents et proches, elle a reçu beaucoup de présents et des bouquets d’argent.

Pour son anniversaire, Kim Makosso a reçu des présents et des bouquets d’argent

La date du mardi 16 janvier restera gravée à jamais dans l’esprit de la jeune Kim Makosso. La fille de l’influenceur ivoirien, Camille Makosso célèbre ce jour une bougie de plus dans sa vie. La jeune businesswoman à l’occasion de son 20ème année de naissance a reçu de grosses surprises de la part de ses proches et de son ‘’chéri’’, Axel Merryl au domicile familial. ‘’A l’occasion de ton anniversaire, nous tes mamans ‘’les Amazones’’, nous te souhaitons un merveilleux anniversaire. Soit comblée de toutes les bénédictions et sache que nous t’aimons’’, ont déclaré des tanties.

Dans les différentes vidéos publiées sur sa page Facebook la maison et sa chambre sont décorées avec des ballons en forme de cœur en rose et en blanc. Il y avait même un trompettiste qui interprétait la chanson ‘’Kimi’’, de Axel Merryl. On sentait visiblement pleins d’émotions à cette occasion exceptionnelle de Kim Makosso qui a remercié Dieu. ‘’Joyeux anniversaire à moi. 20 ans aujourd’hui, Merci Seigneur’’, écrit-elle.

Parmi les présents qu’elle a reçus, il y avait des sacs, des plaquettes de chocolat et trois bouquets d’argent dont un à lui offert par le jeune influenceur et artiste béninois, Axel Merryl d’une valeur de 1 million de Francs CFA. Bien que heureux que sa fille fête ses 20 ans, Camille Makosso regrette l’absence de sa défunte femme. ‘’Elle a 20 ans aujourd’hui ma fille. J’aurai tant voulu que ta maman soit là pour voir la fille d’excellence que tu es devenue’’, écrit-il sur sa page Facebook.

Il faut savoir que Kim Makosso à l’image de son père a réussi à se faire une notoriété sur les réseaux sociaux particulièrement sur Tik-Tok où elle compte de milliers d’abonnés. Elle a même créé sa marque de maroquinerie dénommée ‘’KMK Collection’’, qui connaît du succès aujourd’hui.