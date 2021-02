Côte d’Ivoire: KKB multiplie ses rencontres, il était à Sakassou chez les Baoulés

Jeudi 11 Février 2021 Monsieur Le Ministre de la Réconciliation Nationale rencontre la reine des Baoulés et tous les chefs baoulés à Sakassou.

Dans le cadre de son programme d’activité, le ministre de la réconciliation nationale Kouadio Konan Bertin à rencontré la reine des Baoulés, avec la présence de la chefferie Baoulé au siège du royaume Baoulé de Sakassou.Au cours de cette rencontre le ministre a présenté ses civilités et demandé la bénédiction de la reine et tous les chefs leur confiant sa mission dans le sens de la réconciliation nationale dont il a la lourde tâche.

En retour sa Majesté a rassuré et signifié sa disponibilité à accompagner le ministre KKB dans cette mission et s’est dite très contente et satisfaite de cette marque de considération à son égard et à celui de tout le peuple Baoulé. Le ministre a dit être très heureux de l’accueil chaleureux, fraternel et convivial qui lui a été réservé.

