Côte d’Ivoire: KKB prône la paix dans le Guémon

Abidjan, le 1er juin 2022- En visite dans dans le département de Duékoué (Région du Guémon, Ouest de la Côte d Ivoire), en prélude à la célébration de la Journée de la paix, du pardon et du souvenir édition 2022, prévue le 15 novembre prochain à Duékoué, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin, a prôné la paix entre les communautés de cette région en vue d’un développement durable.

« Rien d’autre, en dehors de la paix et de la stabilité, ne peut nous garantir le développement », a indiqué le ministre, le samedi 28 mai 2022 à Duékoué.

Kouadio Konan Bertin a insisté, à nouveau, sur le respect mutuel entre allogènes sénoufo et baoulé et autochtones Wè, pour une cohésion en vue d’un développement harmonieux.

Au cours de cette visite qui a permis à Kouadio Konan Bertin d’échanger avec les populations de cette région qui avaient durement été touchées par les crises sociopolitiques, plusieurs doléances ont été faites. Notamment, le bitumage de voies permettant le désenclavement des villages, l’adduction en eau potable, etc.

Pour sa part, Kouadio Konan Bertin qui a encouragé ces populations à maintenir le cap, en termes de paix et de stabilité, s’est engagé à transmettre au Président de la République, Alassane Ouattara, leurs doléances.

Toujours dans cette région du Guémon, le ministre Kouadio Konan Bertin s’est rendu dans le Mont Péko, puis dans le village de Onséa, dans le département de Kouibly et enfin à Guézon, pour s’imprégner des réalités du terrain.

La visite du ministre s’est achevée par une marche dite la marche de la Réconciliation à laquelle ont pris part le président du Conseil régional du Guémon, Serey Doh et l’honorable Oulah Privat.

