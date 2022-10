Côte d’Ivoire: KKB reçoit Richard Dacoury

Le mercredi 26 octobre 2022, le numéro deux (2) de la galaxie patriotique, Richard DACOURY fait partie des invités du ministre KOUADIO Konan Bertin de la réconciliation et de la cohésion nationale.

Je lui ai souhaité la bienvenue au nom du gouvernement.

Richard DAKOURY à saisi l’opportunité pour me remercier et manifesté sa reconnaissance envers le Président de la République, Son Excellence pour la facilitation de son retour en Côte d’Ivoire, et l’octroi du passeport de Charles Blé Goudé.

Je me réjouis de sa reconnaissance.

A déclaré monsieur Kouadio Konan Bertin.

