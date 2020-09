Côte d’Ivoire : Kobenan Adjoumani a répondu à l’appel à la désobéissance civile

Dans une déclaration signée de son porte-parole Kobenan Kouassi Adjoumani, le RHDP a répondu mardi à l’appel à la désobéissance civile lancé dimanche dernier par Henri Konan Bédié et soutenu par la quasi-totalité des membres de l’opposition, comme constaté par AbidjanTV.Net.

« Le RHDP voudrait exprimer sa plus vive indignation face aux dérives répétées d’une opposition qui rêve de la magistrature suprême, sans passer par la voie des urnes. Le RHDP condamne avec force et sans réserve, la sortie hasardeuse ainsi que les propos irresponsables de M. Henri Konan Bédié, de surcroît ancien Chef d’Etat, qui multiplie les déclarations incendiaires, verse dans la provocation inutile, défie les Institutions de la République, incite à la haine et à la violence politique.

Le RHDP informe l’opinion nationale et internationale qu’il tiendra pour responsables toutes celles et tous ceux qui s’adonnent à des appels à la haine, à la violence et à l’instauration d’un climat de chaos, en cas de troubles de l’ordre public », a indiqué le ministre de l’Agriculture dans sa note.

Sapel MONE

Comments

comments